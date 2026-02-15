סיגלית מאור, מנהלת הישוב עתניאל, מספרת על מיזם 'בדרך אלחנן' אליו יצא הישוב בימים אלה, מיזם המבקש "להמשיך את מורשתו של אלחנן קלמנזון, גיבור ישראל שנפל בבארי בעת שחילץ כמאה מתושבי בארי".

"הקמפיין", היא אומרת, מבקש לשנות את מציאות השטח בעתניאל ולייצר "את חגורת הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו מרחיבים את השטח, מרחיקים את הטרור, תופסים אדמות ומייצרים חגורת ביטחון שתהיה מורכבת מרצף אנושי התיישבותי שיחזק את הביטחון, יחזק את ציר 60, יחזק את הדרום וייתן מעטפת ביטחונית רחבה וטובה יותר לכל יישובי הדרום, מיתר, עומר, להבים, מזרח לכיש, קריית גת ועוד".

רוצים להיות שותפים "בדרך אלחנן?" לחצו כאן

לדבריה, המהלך יהפוך את עתניאל מיישוב מבודד ומאויים לגוש התיישבות משגשג עם רצף התיישבותי באופן שיכפיל את המרחב באופן משמעותי - בניגוד לתכנון בתוכנית טראמפ בה עתניאל היתה אמורה להפוך למובלעת.

מאור גם מציינת את הרוח הגדולה שהביאה את אלחנן הי"ד להילחם מתוך תחושת שליחות של הנני. "הוא היה ראשון להבין את מה שקורה בדרום, עוד לפני שרבים הבינו. ארז את עצמו, הודיע לאחיו מנחם 'אני יורד דרומה'. אחיו הצטרף אליו וביחד הם חילצו במשך 16 שעות מתושבי בארי. אלחנן נפל אבל הצוואה שלו ממשיכה והיא להמשיך ולהרחיב את הישוב, להאמין בעתניאל", היא אומרת וקוראת לציבור הרחב להצטרף להגשמת הצוואה והאמונה:

"היו שותפים איתנו במהלך ההיסטורי הזה ותכתבו אתנו את ההיסטוריה החדשה של הר חברון", אומרת מאור ומצטטת משורות הצוואה שהותיר אלחנן לרעייתו, שלומית, שם כתב בין השאר: "אם אמות ביד אויב, אבקש שהעולם ישמע, שאיש לא ינקום ולא יבקש לנקום. מי שאקח איתי אקח, מי שבוער בעצמותיו שיבער בחיים. האמנתי בדרך האמנתי בשוב עמנו לארצנו. האמנתי במעשה הקטן שמחולל הרבה...". עוד כתב אלחנן: "אם אמות כחלל במלחמה על הארץ, שיזכרו ויזכירו שאין מדובר בעוד מלחמה או עוד אינתיפדה או עוד שטות אחרת. מדובר באותה מלחמה ארוכה על ארצנו ועל זהות עמנו הנמשכת כבר מעל 150 שנה. רציתי וניסיתי להיות אדם ולהיות יהודי".

ברוח הדברים מזמינה מאור את הציבור הרחב לפעול במעשה קטן של שותפות "בקמפיין שיחולל הרבה וישנה את המציאות בשטח. המעשה הזה, שירחיב את הגבולות, יחזק את הביטחון וייצור רצף אנושי והתיישבותי בין הדרום לירושלים".

"אלחנן היה חבר מזכירות עתניאל הרבה שנים", היא מספרת. "הוא האמין בעתניאל, פיתח את עתניאל וחלם על עתניאל גדולה ומשגשגת.", וברמה האישית היא מוסיפה: "אלחנן קיבל אותי לתפקיד, חנך אותי בתפקיד, ובמשך שנה שלמה עבדנו יחד בצורה צמודה. הוא לימד אותי את כל רזי העבודה ואת רזי החשיבות של חיזוק עתניאל והרחבתה. זה היה החלום שלו. כששאלתי אותו כמה פעמים, אלחנן, מה החזון שלך, הוא אמר לי 'אני רוצה את עתניאל גדולה, אני רוצה את עתניאל מפותחת וחזקה'".

"אלחנן הקים את ועדת הקרקעות בישוב, וזה היה החזון שלפיו הוא פעל. הוא תפס את האדמות ונלחם על האדמה. הוא יצא לטייל במרחבים ופיתח אפליקציה לאיתור אתרים ארכאולוגיים, כדי להוציא את התושבים למרחב". כעת, היא אומרת, השאיפה היא "לצאת מהחומות אל המרחב ולתפוס את המרחבים הגדולים, לסכל את תכנית פיאד, לסכל את תכנית המדינה הפלשתינית, לייצר רצועת התיישבות וביטחון רציפה וגדולה, לשנות את פניה של עתניאל ולהרחיב את הישוב".

היעד הראשוני של קמפיין 'בדרך אלחנן' הוא תפיסה של שלוש גבעות סמוכות לעתניאל על מנת להרחיב בהן את שטחי הישוב ובכך לשלב אחיזה של הישוב עם תפיסה מרחבית אזורית. "החלום של אלחנן תלוי בנו ובכם. היכנסו לגוגל, חפשו 'בדרך אלחנן'. אלחנן נלחם עד הכדור האחרון ועכשיו תורנו להילחם להגשמת החלום שלו".

לחצו כאן והיו שותפים להגשמת החלום של אלחנן קלמנזון ז"ל