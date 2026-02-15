בלעדי: נעמי זיני, אשתו של ראש השב"כ, העבירה שיחת חיזוק לנשות לוחמים המתמודדות עם בעל שנמצא זמן ממושך במילואים.

בשיחה התייחסה לאתגרים הנפשיים והאמוניים הכרוכים בתקופה זו והדגישה את חשיבות הכוונה הרוחנית.

בדבריה אמרה זיני, "זה לא קל אבל צריך שכמה שיותר הלוחם שלנו ואנחנו מכוונות את היציאה של האיש שלנו לשם שמיים - לא כי בא לי ולא כי אני אוהבת אותו".

זיני ציטטה נשים שאומרות 'למה את נותנת לו להיות בצבא? כי אני אוהבת אותו', אך לא הסכימה עם משפט זה ותהתה, "איך זה מניע אותנו המחשבה הפרטית שלי? לא מכוונות לחלוטין וממילא לא יביא אותנו להילחם כמו שצריך. למה אני נותנת לאיש שלי לצאת להילחם? לקדש את ה' בלבד - לגרום לקידוש השם בעולם, הדאגה שלו זה טובת עם ישראל בלבד. תהיה מדוייק שאתה נלחם את מלחמות הטוב האלוקי בעולם".

עוד הרחיבה זיני על הצורך לחזק את האמונה בה' ולהימנע מחשיפה לתכנים המעוררים חשש. "צריך לחזק תפיסות של אמונה וביטחון בה', שהוא מנהל את העולם ולא להציף עצמנו בסרטונים ותקשורת שגורמים ליפול בפחדים. יש כאלה שיוצרות לעצמם חברותא אישית".