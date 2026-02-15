הלילה (בין ראשון לשני), בשעה 12 בלילה שעון ישראל, יעלה דני אבדיה, שחקנה הישראלי של קבוצת פורטלנד בלייזרס מליגת ה-NBA, ליגת הכדורסל הטובה בעולם אל הפרקט של ה'אינטואיט דום', אולמה הביתי של לוס אנג'לס קליפרס ויעשה היסטוריה.

יהיה זה כשאבדיה יהפוך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם שמשחק באירוע הכוכבים הגדול ביותר בעולם, אירוע האולסטאר של ה-NBA.

השנה יתקיים אירוע האולסטאר היוקרתי בפורמט חדש, כאשר בניגוד לשנים עברו בהן המשחק המרכזי היה בין קבוצת השחקנים המשחקים במזרח לבין אלה המשחקים במערב, הפעם השחקנים שנבחרו על ידי אוהדים רבים מכל רחבי העולם, שחקני הליגה, אנשי התקשורת ומאמני ה-NBA, יתחלקו לשלוש קבוצות - קבוצה בינלאומית בה ישחקו שחקנים המשחקים ב-NBA אבל מגיעים מאירופה ומשאר היבשות שאינן אמריקה, ושתי קבוצות אמריקאיים.

אבדיה כמובן ישחק במדי הקבוצה הבינלאומית, כאשר איתו ישחקו גם לוקה דונצ'יץ', ניקולה יוקיץ', ויקטור וומבניאמה, ג'מאל מארי, אלפרן שנגון, פסקל סיאקם, קארל אנתוני טאונס, נורמן פאוול ומאמן אותו דרקו ריאקוביץ'.

על פי השיטה החדשה, כל קבוצה תשחק אחת נגד השנייה, כלומר - שלושה משחקים בני 12 דקות ולאחריהם, שתי הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר יעלו לגמר, ובו תוכתר האלופה. אם כל שלוש הקבוצות יסיימו עם מאזן 1:1, שובר השוויון יהיה הפרש הסלים.

כאמור, אבדיה יעלה לשחק עם הקבוצה הבינלאומית כבר בשעה 00:00, כשאלה ישחקו את משחקם הראשון מול קבוצת הכוכבים האמריקאית. המנצחת במשחק הראשון תפגוש את קבוצת הפסים האמריקאית, כאשר משחק הגמר ייערך ב-02:10 שעון ישראל.

מלבד אבדיה, חמישה שחקנים נוספים יקחו חלק לראשונה באירוע היוקרתי, אך מעל כולם יהיה זה דווקא מי שהופיע הכי הרבה פעמים אי פעם באירוע הנוצץ - לברון ג'יימס שירשום את הופעתו ה-23 באולסטאר - יותר מכל שחקן אחר.

בסוכנויות ההימורים מעמידים את אבדיה וקבוצתו כמי שפייבוריטים לזכות באירוע היוקרתי אך על הפרקט הכל יכול להיות.

בינתיים, אבדיה שובר שיאים עוד לפני שעשה היסטוריה, כשחולצתו, בגבה מופיע דגל ישראל נחשבת למבוקשת ביותר וזו אזלה מכל החנויות האפשריות כאשר עלות הגופייה של הישראלי עולה 200 דולר, 618 ש"ח.