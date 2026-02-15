מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בינואר 2026 בהשוואה לדצמבר 2025. על פי נתוני הדוח, בשנת 2025 כולה עלה המדד ב-1.8%.

בין הירידות הבולטות במחירים שנרשמו בינואר: הלבשה והנעלה ירדו ב-3.9%, תחבורה ב-2.8%, תרבות ובידור ב-0.7% ושירותי דיור בבעלות הדיירים ב-0.2%. מצד שני, עליות המחירים נרשמו בתחומים כמו שונות (2.4%), ירקות ופירות טריים (0.8%), בריאות (0.7%), תחזוקת דירה (0.6%) ושכר דירה (0.3%).

בהשוואה לשנה שעברה (ינואר 2026 מול ינואר 2025), מדד מחירי הדירות עלה ב-0.4%, עם עליות בולטות במחוזות ירושלים, צפון, דרום וחיפה, וירידות בתל אביב ובמרכז.

בנוגע לשכר דירה, נרשמה עלייה של 2.6% עבור שוכרי חוזים חדשים, ו-6% עבור שוכרים שהחליפו דירות.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה ב-0.1% בינואר, בשעה שמחירי חומרים ומוצרים ירדו ב-0.2%.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לפרסום המדד: "‏המאבק שלנו ביוקר המחיה מצליח. ‏יכול להיות כאן זול ואני נחוש להוכיח זאת בעזרת השם".