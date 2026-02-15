מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הערב (ראשון) על הקמת פורום החקיקה של המפלגה בראשות השופט בדימוס שמעון שטיין.

השופט בדימוס שטיין כיהן כשופט בכיר בדימוס בבתי משפט השלום השונים כממונה על רשמי ההוצאה לפועל וכיועמ"ש משרד ראש הממשלה. כמו כן, שימש כמשנה לנשיא בית המשפט הצבאי לערעורים.

מהמפלגה נמסר כי "הפורום מאגד עשרות צעירים, עורכי דין, סטודנטים ופעילים חברתיים שיכינו תכנית עבודה לביטול החקיקה המופקרת של ממשלת ההשתמטות, במטרה להחליף אותה בחקיקה אחראית - ציונית, יהודית ודמוקרטית, מיד עם הקמת הממשלה הציונית הבאה בראשות אביגדור ליברמן".

השופט שטיין מסר "הצטרפתי למפלגה מתוך אמונה בדרכו של אביגדור ליברמן, כדי לשמור על מדינת ישראל ולתת לה עתיד, חזון ותקווה".