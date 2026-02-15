ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארה"ב, שנערך במלון ענבל בירושלים, לפגישה שקיים בשבוע שעבר עם הנשיא דונלד טראמפ.

"הפוקוס היה על איראן. הנשיא טראמפ נחוש למצות את ההזדמנויות להשיג עסקה בגלל הנסיבות שנוצרו. ביטאתי את הסקפטיות שלי, כי איראן נסמכת על השקרים שלה בלבד", אמר נתניהו.

הוא הוסיף כי הציב בשיחה גם את היעדים הבאים לרצועת עזה. "דיברנו גם על עזה. אחרי שנטבחנו ב-7 באוקטובר הצבנו שלושה יעדים - להחזיר את החטופים, לחסל את חמאס ולפרז את הרצועה. אנחנו צריכים להשלים את העבודה".

ראש הממשלה גם דיבר על הרצון להפסיק את התלות בסיוע הצבאי האמריקני. "אנחנו רוצים לעבור מתמיכה לשיתוף פעולה. המטרה שלנו היא ליצור תעשייה ביטחונית עצמאית. ישראל תסייע לעצמה כמו שהיא נאבקת בעצמה". הוא הוסיף כי "כמו שאמרתי שנבחרתי לראשונה ב-96', אנחנו נפתח את הכלכלה וכך נוכל לוותר על הסיוע הכלכלי שקיבלנו מארה"ב".