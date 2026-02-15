נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (ראשון) לכינוס "מועצת השלום" בוושינגטון ביום חמישי והדגיש כי חמאס חייב למלא את התחייבותו לפירוז מנשק.

"למועצת השלום יש פוטנציאל אין-סופי. בכינוס הקרוב בוושינגטון אכריז כי המדינות החברות התחייבו להשקעה של חמישה מיליארד דולרים למאמצים ההומניטריים ולשיקום עזה", כתב טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית TRUTH.

הוא ציין כי המדינות החברות התחייבו להצבת אלפי בני אדם בכוח הייצוב הבין-לאומי ברצועה ולכוח השיטור המקומי. "על חמאס למלא את התחייבותו לפירוז מלא ומיידי", דברי טראמפ.

בכינוס מועצת השלום ישתתף שר החוץ גדעון סער שהתבקש למלא את מקומו של ראש הממשלה - שלא יוכל להגיע לאירוע.