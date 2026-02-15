32 רופאות ורופאים ישראלים בכירים מבקשים להצטרף לעתירה לבית המשפט העליון, הדורשת לאפשר באופן מיידי פינוי חולים מרצועת עזה לקבלת טיפול רפואי ביו"ש ובמזרח ירושלים.

החותמים מציינים במכתבם כי להם יש ניסיון רב-שנים בטיפול בחולים מעזה, גם במצבי לחימה ומתיחות ביטחונית.

בבקשתם הם מדגישים את מנגנוני הסינון, הבקרה והליווי הרפואי-ביטחוני שמאפשרים מתן טיפול מציל חיים תוך צמצום סיכונים לישראלים בערי ישראל הקטנה.

לעתירה המלאה

רופא בכיר, המנהל מחלקה בבית חולים בישראל, ששוחח עם ערוץ 7 מזהיר כי עתירה זו לבג"ץ עלולה להביא את ישראל להביא אלפי פלסטינים חולים, חלקם מחבלים, לשטחי יו"ש ומזרח ירושלים ומשם חולים אלה יזלגו לבתי החולים בערי ישראל, "הרי הם יכולים לצאת באין מפריע ולקבל טיפול מסור ומעולה אצל אחיהם במצרים, קילומטרים ספורים מהם, או בכל אחת מעשרים ומשהו מדינות ערב הסובבות אותנו, או במדינות אירופה הרבות שישמחו לקבלם".

"אני מתקשה להבין את עשרות הרופאים החתומים על הבקשה לבג"ץ, מערכת הבריאות הישראלית בקושי עומדת בעומס ואנחנו רק בהתחלת חודש פברואר, כל שנה יש עומסים בלתי אנושיים על בתי החולים הישראלים מה הטעם לחייב את המדינה להעמיס עוד על בתי החולים".