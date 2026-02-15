חוסל גם המחבל עאצם אבו הולי צילום: דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ תקפו אמש (מוצאי שבת) מספר מחבלים בעזה, בתגובה להפרת ההסכם על ידי המחבלים החמושים שיצאו מתשתית תת-קרקעית סמוך לכוחות צה"ל.

בין המחבלים שחוסלו, אחמד ביוכ, שפשט על מחנה רעים בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, ומעורב בכמה פעולות טרור מרכזיות נגד כוחות צה"ל.

בנוסף, חוסל גם המחבל עאצם אבו הולי, ראש מערך הנוח'בה במחנות המרכז של הג'יהאד האסלאמי, אשר היה אחראי על אספקת אמצעי הלחימה לחטיבה, והוביל פעולות טרור בשטח ישראל.

אבו הולי היה אחראי גם על אימון מחבלי הנוח'בה והכנה לתרחישי חטיפת חיילי צה"ל, ופיקד על חלקם שפשטו לשטח ישראל בטבח של 7 באוקטובר.