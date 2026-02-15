פרסום ראשון: במוצאי השבת נערך כנס זום רב-משתתפים תחת הכותרת "רוח לוחמי העתיד", בהנחיית הרב דרור אריה והרב משה שחור מישיבת שדרות.

הכינוס התקיים לבקשת ראשי ישיבות ועסק בכוונת צה"ל לקיים פיילוט לשילוב נשים בחיל השריון ובהשלכות "הערבוב האגרסיבי" שנכפה, לטענתם, על לוחמים במהלך חודשי הלחימה בעזה.

בכנס השתתפו ראשי ישיבות ורבנים, בהם הרב אליקים לבנון ראש ישיבת אלון מורה, הרב אפרים ג'יאמי ראש ישיבת גבעת אולגה, הרב אמיר ממן ראש ישיבת דרך חיים בקרית גת, הרב נעם ולדמן ראש ישיבת ניר בקרית ארבע, הרב טל שאוליאן ראש ישיבת חולון, הרב משה חי בהר"ב ראש ישיבת רמת השרון והרב יהודה טיבי, ר"מ במכינת עצם.

הרב לבנון הצהיר במהלך הכינוס כי אם יתקיים הפיילוט בנובמבר יורה לתלמידיו שלא להתגייס לשריון. "התלמידים שלנו לא יהיו שם, הם לא יהיו איפה שיכניסו בנות, לא שריון ולא פרמדיקיות".

בפני הרבנים הוצגה סקירה שלפיה כלל הפיילוטים לשילוב נשים ביחידות מובחרות, ובהן 669, מטכ"ל וניוד, הסתיימו בכישלון מקצועי, בריאותי וערכי, על פי דוחות פנימיים שהוגשו למטכ"ל. לדברי המשתתפים, בעוד דובר צה"ל מציג מצג של הצלחה, הפיקוד הבכיר מודע לכשלים אך פועל תחת לחץ עתירות לבג"ץ וארגוני נשים.

במהלך הכנס הובאו עדויות של לוחמים ורבנים מהשטח. הרב אמיר ממן, הרב משה חי בהר"ב והרב טל שאוליאן ציינו כי תלמידיהם המשרתים בהנדסה אולצו להיכנס לעזה עם פרמדיקית, וכי אין אפשרות לשהייה כה צפופה ללא מגע. עוד נטען כי הרבנות הצבאית לא נתנה מענה בזמן אמת לסוגיה זו.

הרב דרור אריה ציין כי "אלפי חיילים שתקו ופעלו מתוך אחריות בעת הקרב, אך כעת, כשעוברים מחירום לשגרה, עלינו להסיג לאחור את הנורמות שהוחדרו בטענות שווא של פיקוח נפש".

הרבנים סיכמו את הכנס בהתייחסות לדור הצעיר ואמרו כי "הנוער מגלה עוז וטהרה, כפי שראינו במקרה גולני, ותפקידנו כמחנכים הוא לתת להם את הגב המלא לעמוד על עקרונותיהם".