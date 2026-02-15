מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, קורא הערב (ראשון) להתרחק מהתפרעויות ומהפגנות לאור תקיפת המפקדות בבני ברק והתנגשויות עם המשטרה שהתרחשו לאחר מכן.

"אסור בשום אופן להשתתף ולהימצא בתוך אלו שהולכים במקומות שיש עִימוּת עם המשטרה, וחייבים להישאר בישיבה ללימודים וכל סדרי הישיבה. חלילה וחלילה להיות במקומות אלו שמתעמתים עם המשטרה חוץ מהסכנה יש בזה חילול השם גדול ר"ל", כתב הרב דב לנדו. לדבריו הצטרף גם הרב משה הלל הירש.

מכתב הרבנים לנדו והירש צילום: ללא

בתוך כך, מוקדם יותר פרסם הרב יגאל כהן, המקורב לרבים בציבור שאינו דתי, סרטון ובו הוא מבקש להתנצל על תקיפת החיילות ההתפרעויות בבני ברק - ולגנות את המעשים.

"אחים ואחיות יקרים אני נמצא כעת בתאילנד והגיעה אלי הבשורה הלא נעימה על מה שעשו לחיילות בבני ברק. אני ממש מתנצל. אני יודע שאני נראה גם חרדי. זו לא דרכה של תורה ואנחנו מגנים את זה בכל דרך. זה לא קשור לבורא עולם. לבזות חיילות? שמעתי את זה ונחמץ ליבי.

הרב יגאל כהן מגנה: "אין קשר לבורא עולם" צילום: באדיבות המצלם

אני מבקש שלא תשפטו אותנו. זה חלק קטן שמתנהג בצורה נבזית ומכתים את כל שומרי התורה והמצוות. דרכה של תורה היא לא לבזות חיילות, לא לריב איתן ובטח שלא להרים ידיים וה' ירחם מה שקורה שם. בבקשה, אל תתלהמו נגד ציבור שלם. אנחנו אוהבים ותומכים ומבקשים את סליחתכם שהגענו למצב הזה. אני מתפלל שתהיה בינינו אהבה ואחווה כי אנחנו עם אחד", סיכם הרב כהן.