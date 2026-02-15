השחקנית ציפי שביט סיפרה בפוקדאסט של בן בן ברוך על האמונה שמחזיקה אותה לאורך כל הקריירה.

"צריך למצוא חן בעיני אלוהים ואדם. כי אם זה רק אדם או רק למעלה זה חלקי. אבא שלי היה אומר משפט יפה: לעולם יהא אדם מחזיק בכיסו שני פתקים: על אחד כתוב 'אנוכי עפר ואפר' ועל השני כתוב 'בשבילי נברא העולם'. ביניהם צריך להתהלך בצנעה ובחסד", אמרה שביט.

היא חשפה "לפני שאני עולה לבמה אני אומרת וִיהִי נֹעַם השם אֱלֹקינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ. בשם ה' נעשה ונצליח".

"הרי איך מישהו מסדר את הדבר הזה? לא יכול להיות שילדה יצאה מקיבוץ מצחיקה ולאט לאט, בדיוק כששברתי את הרגל שמעתי את הג'מבו והכל בדיוק קרה", הוסיפה.