יריבה בהזמנה. הפעם האחרונה בה מכבי רעננה הקטנה ניצחה את הפועל תל אביב, הייתה אי שם ב-7 במרץ 1999.

הערב (ראשון) נהנתה הפועל מחולשתה של העולה החדשה הנמצאת בתחתית הטבלה בכדי לנשום מעט אוויר ולחזור אל מסלול הניצחונות.

הפועל הגיעה למשחק הערב עם מומנטום שלילי במיוחד שכלל שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות האפשריות, בגביע, בליגה ובאירופה וכשחרב הפיטורים מונחת על צווארו של מאמנה היווני איטודיס.

אחרי שאיבדה את המקום הראשון בטבלת הליגה הישראלית ליריבה העירונית המרה והמושבעת, מכבי ת"א, קיוותה הפועל לחזור לנצח ובעיקר לא לאבד גם אותו לאורך זמן כמו שאיבדה את המקום הראשון בטבלת מפעל היורוליג האירופי והיוקרתי.

וכך אכן היה. אחרי שהפסידה ליריבות נחותות ממנה, הפעם הפועל לא ריחמה על היריבה שממול ונהנתה בעיקר מערב נהדר מתחת לסלים של טאי אודיאסי שקלע 20 נקודות. יחד עם בר טימור שסוף כל סוף קיבל דקות משחק רבות ומספקות, זה נגמר עם 75:98 לזכות האדומים מת"א ששיחקו ללא תומר גינת הפצוע, ואסילייה מיציץ', כריס ג'ונס, ג'ונתן מוטלי וקולין מלקולם שלא נרשמו להתמודדות.

האם זה מה שיחזיר את הפועל אל הכושר הטוב שלה וייתן עוד זמן לאיטודיס על הקווים או שמא זהו רק אקמול לפני המשך ההתדרדרות הבאה?