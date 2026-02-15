באדיבות כאן חדשות

סיוע לאויב בזמן מלחמה זו אחת העבירות החמורות בספר החוקים הישראלי, שדינה מוות. הכתבת איילה חסון חשפה מסמך מתוך דיון עומק בפרקליטות שמסכם את התנאים ואת המתווה המדויק - מתי לייחס את העבירה הזאת בכתבי אישום.

גם בחלק מהמקרים על ריגול לטובת איראן, שכלל צילום בסיסים צבאיים, קבעו הפרקליטים שאין להשתמש בעבירה הזו אלא רק במקרים חמורים שהם ציינו.

אז מה הביא את פרקליט המדינה עמית אייסמן והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להתעלם מהמסמך המקצועי של תשעה עשר העמודים עם בכירי הפרקליטים ולייחס את העבירה הזו לאחיו של ראש השב"כ במקרה של הברחת סיגריות?