ארגון בצלמו ומנכ"ל הארגון שי גליק הגישו ערעור לבית המשפט העליון נגד פסק דינה של השופטת תמר בר אשר מבית המשפט המחוזי בירושלים, שקיבלה את תביעת הדיבה של הפעיל הפלסטיני מחברון עיסא עמרו וחייבה את גליק לשלם לו 15 אלף שקלים.

בפסק הדין נקבע כי גליק הציג את עמרו כ"מחבל", בעוד עמרו טען כי הוא פעיל זכויות אדם. עוד צוין כי מדובר בפסק דין שניתן ללא קיום דיון בין הצדדים, בשל העובדה שהתובע מנוע כניסה לישראל מסיבות ביטחוניות.

גליק טוען בערעור כי לא כינה את עמרו "מחבל", אלא מתח עליו ביקורת ציבורית בהתבסס על פרסומים קודמים והרשעותיו, וכי מדובר בהבעת דעה בנושא ציבורי מובהק. עוד טען כי המערער מפרסם מעל כל במה שהוא מכונה 'מחבל' הן על ידי אזרחי ישראל והן על ידי כוחות הביטחון ואין פה כל לשון הרע.

לטענת המערערים, פסק הדין פוגע בחופש הביטוי ועלול לצמצם ביקורת ציבורית בעניינים פוליטיים ציבוריים במיוחד כאשר היא נשענת על מקורות גלויים.

"לא ייתכן שחוק לשון הרע ימנע ביקורת ציבורית בנושאים ציבוריים, ובפרט כאשר מדובר בביקורת על פעילים פוליטיים ומימון ציבורי. המציאות בה שופטת פוסקת בלי לשמוע את הצדדים הינה ההיפך מן הצדק והוא משוכנע שביהמ"ש העליון יהפוך את הפסיקה", אמר גליק.