ארגונים ישראליים ובינלאומיים צפויים לקיים בשבוע הקרוב יום הכשרה לפעילי "נוכחות מגינה" בבית ג'אלה, באזור C שביהודה ושומרון.

ההכשרה מתקיימת במסגרת יוזמה במימון האיחוד האירופי, המיושמת באמצעות Expertise France, ומיועדת לישראלים ולתושבים בינלאומיים המתגוררים בישראל וביו"ש.

על פי ההזמנה שפרסם ארגון "Protective Presence Consortium", יום ההכשרה יעסוק ביסודות נוכחות אזרחית לא-אלימה, ניתוח סיכונים והפחתת הסלמה, ניטור ותיעוד אירועים, חוויות מגדריות של אלימות והתמודדות עם טראומה. בנוסף צפוי עדכון בנושא אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. בשעה האחרונה של ההכשרה יתקיים פורום גיוס, שבו יוצגו דרכי ההצטרפות לצוותי שטח.

במודעת האירוע צוין כי ההכשרה מיועדת בין היתר לפעילי "מסתכלים לכיבוש בעיניים" ו"קול רבני לזכויות אדם". במודעה ניתן לראות את אחד הפעילים, אנדריי, שתועד בעבר תוקף את ח"כ צבי סוכות והורחק ממנו, כשהוא מתעמת עם תושבים מקומיים.

האירוע מתקיים כחלק מיוזמה שנועדה לחזק לכאורה לכידות חברתית וחוסן קהילתי באמצעות הגנה אזרחית לא-אלימה. בין הארגונים החברים בקונסורציום נמנים מסתכלים לכיבוש בעיניים, קול רבני לזכויות אדם, תורת צדק ופעילי בקעת הירדן.

שי גליק, מנכ"ל בצלמו, מסר, "לא ייתכן כי האיחוד האירופי מממן פעילים מסיתים קיצונים שבאים ליו"ש להתעמת עם כוחות הביטחון. ככל שהאיחוד האירופי בוחר לתמוך ולממן קיצונים עליו לזכור כי גם את אונר"א ישראל בסוף סגרה. על האיחוד האירופי לפעול ולקדם יוזמות שמקדמות מדע. תרבות שלום ודו קיום לא הסתה ואנרכיה".