הופעתו של הזמר הישראלי איתי לוי בקזינו דה פריז בפריז עוררה סערה לאחר שמאבטחי האולם החרימו דגלי ישראל שנשאו עשרות מהמשתתפים.

חלק מהמשתתפים נאלצו להסתיר את הדגלים בתוך בגדיהם כדי להצליח להכניסם לאולם. במהלך המופע עצמו עברו המאבטחים בתוך הקהל והחרימו דגלים שהוכנסו פנימה.

באתר "מאקו" דווח כי לוי עצמו, שהיה עטוף בדגל ישראל במהלך ההופעה, נזף בהנהלת האולם כשגילה על ההתרחשות. הוא הבהיר ששמע על כך רק בסוף ההופעה ואם היה יודע על ההתרחשות במהלכה - ההופעה היתה נעצרת עד שכל הדגלים היו מוחזרים לבעליהם.

קרן היסוד, שהפיקה את המופע, גינתה את החלטת האולם לאסור על הכנסת דגלי ישראל והביעה צער על הגבלת ביטוי לאומי ואישי של הקהל. "קרן היסוד גאה להיות שותפה להבאתו של איתי לוי להופעה בצרפת. המפגש בין איתי לבין הקהילה היהודית ותומכי ישראל יצר חיבור עמוק, חם ובלתי אמצעי שממחיש את עוצמת הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות דרך המוזיקה והרוח הישראלית. אנו מצרים על החלטת הנהלת האולם, שהתקבלה ברגע האחרון, לאסור על הכנסת דגלי ישראל למתחם.

אף שהייתה זו הגבלה על ביטוי לאומי ואישי של הקהל, האנרגיה הסוחפת והחיבור המרגש ששררו לאורך הערב גברו על כל מגבלה, והאירוע הסתיים בתחושת התרוממות רוח וגאווה יהודית גדולה", לשון התגובה.