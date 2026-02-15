מהלך חדש במלחמה בהון השחור עלול לשנות את פני השוק החוץ-בנקאי בישראל. הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה גיבש הצעה שתאסור החלפת צ'קים ושטרות במזומן בסכומים העולים על 6,000 שקל.

מי שירצה לנכות צ'ק גדול יותר יוכל לקבל במזומן לכל היותר 10% מערכו - השאר יועבר בהעברה בנקאית בלבד.

ההצעה מכוונת לסגור פרצה שדרכה זורם, לטענת הרגולטורים, הון שחור בהיקפים משמעותיים. שוק ניכיון הצ'קים, שבו עסקים ופרטיים ממירים צ'קים דחויים למזומן תמורת עמלה, נחשב לאחד הערוצים המרכזיים להעלמות מס ולהלבנת הון.

חידוש נוסף בהצעה: ביטול הפטור שנהנו ממנו עד כה חברות אשראי וגופים פיננסיים מפוקחים. גם הם יחויבו מעתה באותן מגבלות.

ההצעה צפויה לפגוע קשות בגמ"חים - קרנות הסיוע ההדדי שמהוות מוקד פיננסי מרכזי במגזר החרדי. עבור אלפי משפחות, היכולת להמיר צ'ק למזומן מהיר היא פתרון חירום ליום יום. המודל הזה עומד להפוך לבלתי חוקי.

אלא שגם מגבשי ההצעה לא בטוחים בהצלחתה. במסמך עצמו מודים כי לא ברור אם חוק צמצום המזומן הקיים אכן הקטין את ההון השחור.

הם גם מציינים סתירה מובנית: בעל עסק יוכל לקבל הלוואה במזומן מגוף מפוקח, אך לא יוכל לנכות צ'ק באותו אופן.