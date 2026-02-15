צרות בצרורות. מכבי חיפה לא הפסידה לבני סכנין ב-18 המפגשים הקודמים, והערב (ראשון) הרצף המשיך במשחק במעמד צד אחד.

בעוד חיפה עלתה למשחק עם הרכש החדש בדמותו של מנואל בנסון המבטיח, סכנין ניצבה לזה ללא כל צוות האימון שלה, זאת לאחר שאוהדיה הגיעו רעולי פנים לאימון האחרון של הקבוצה, כשהם אוחזים במקלות ואלות ומאיימים לפגוע במאמן הקבוצה שרון מימר וצוותו.

אלימות קשה זו גרמה למימר ולצוות האימון שלו להודיע על התפטרותם ובסכנין נאלצו להופיע למשחק עם מנהל הקבוצה איימן אבו יונס על הקווים.

סכנין שהייתה במרחק נגיעה מהעפלה לפלייאוף העליון, לא היוותה יריבה לרגע מול הקבוצה הירוקה מהכרמל ועשרות אלפי אוהדיה שגדשו את היציעים הביתיים עד אפס מקום, כאשר כבר בדקה ה-5 עלתה חיפה ליתרון משער של ליסב עיסאת בבישולו הראשון ולא האחרון במשחק של הרכש החדש בנסון.

בדקה ה-21 סדריק דון הכפיל את התוצאה משער ראשון שלו במדים הירוקים במסגרת הליגה והשני בכל המסגרות ורגע לפני הפסקת המחצית הספיק אוחנה לנצל טעות בהגנת סכנין כדי לכבוש את השלישי.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את הירוקים מהכרמל כשבנסון הוסיף בישול נוסף, הפעם בדקה ה-50 לגיא מלמד שגח את שערו השביעי בליגה ב-12 משחקים בלבד העונה ובכך הבטיח עונה נוספת בה הוא כובש בדו-ספרתי, עונה שישית ברציפות.

חיפה עם ניצחון רביעי ברציפות באצטדיונה הביתי, אצטדיון סמי עופר ומבטיחה כמעט בוודאות את מקומה בפלייאוף העליון. סכנין? זו רק מסתבכת כשנראה כי האלימות הגואה ומתפשטת בחברה הערבית וגובה את חייהם של רבים, מסבכת כעת גם את מצבה בטבלת ליגת העל בכדורגל.