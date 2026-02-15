ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) יצא היום (ראשון) בגינוי חריף נגד האלימות ברחובות בני ברק, והבהיר: "אלה לא ממחננו. כל גדולי הדור מוקיעים התנהגויות כאלה".

"זה יום שהייתי מתבייש אפילו לעלות לדבר, כי אין מילים", אמר אזולאי בראיון לרדיו 'קול חי'. "אין דעת תורה אחת שאומרת להכות אדם - חייל, חיילת, לא משנה. בן אדם נכנס לעשות את עבודתו. זה חילול השם חמור".

אזולאי האשים גורמים קיצוניים בהסתה פנימית. "יש מי שזורע את הפחד הזה בתוכנו. מחרחרי הריב האלה שותפים לאנשים שבכלל לא מהיהדות החרדית".

לדבריו, הקלטות מגמתיות של רבנים והשימוש בהן לצרכים פוליטיים תורמים להסלמה.

אזולאי הבחין בין מחאה לאלימות. "מי שמפגין עם דעת תורה - בסדר גמור. אבל אין היתר להכות אדם אחר. פגיעה בנהגים, שוטרים או אזרחים חפים מפשע - זו חציית קו אדום".

אזולאי חשף כי בנו הותקף על ידי אנשי הפלג הקיצוני באשדוד, והצביע על בעיה חינוכית: "כשבחור יוצא מתחנת משטרה ורוקדים לפניו - אלה אנשים שצריך להוקיע".

לצד הגינוי, קרא אזולאי להבחנה באכיפה: "שלא יתפסו חפים מפשע - זקנים, נשים, עוברי אורח. אבל את אלה שהרביצו והציתו - תעצרו ותשימו בכלא".

"הכאב הגדול שלי הוא על חילול השם", סיכם.