המסע להגנה על התואר נמשך. 20 שנים בדיוק עברו מאז הפעם האחרונה בה מכבי ת"א ניצחה את הפועל ירושלים במסגרת גביע המדינה בכדורסל, באולמה הביתי, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב, יד אליהו לשעבר.

אחרי שנפגשו בשלוש השנים האחרונות במעמד הגמר הגדול של המפעל השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי, כולל בעונה שעברה אז מכבי זכתה בגביע על חשבונה של ירושלים, הערב (ראשון) נפגשו שתי הקבוצות הגדולות של הכדורסל הישראלי למשחק ישיר במסגרת הגביע, אך הפעם היה זה שלב אחד מוקדם יותר - שלב חצי גמר הגביע בסופו שוב מכבי היא זו שניצחה כשגברה על הפועל בתוצאה 85:94.

מכבי הגיעה למשחק הערב עם מומנטום מצויין שכלל ניצחונות דרמטיים באולמם הביתי, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב במה שגרם לרבים לתהות האם השדים של יד אליהו הישן והטוב חזרו ולמשחקי מכבי להפוך להצגה הטובה ביותר בעיר.

כך היה גם הערב, כאשר מכבי נקלעה בשלב מוקדם של המשחק לפיגור דו-ספרתי מול האדומים מהבירה שכבר ניצחו לא פעם העונה קבוצה בייתית בהיכל מנורה מבטחים כשהדיחה את הפועל ת"א ממפעל הגביע בדיוק באותו המקום.

אך מכבי של העונה היא אחת שלא מוותרת בקלות.

בהיעדרם של לוני ווקר ואיפה לונדברג הפצועים, מי שלקח את המושכות היה לא אחר מאשר הרכש המושמץ ג'ף דאוטין שנרשם לסגל המשחק. יחד עם גור לביא שסיפק נקודות חשובות במאני-טיים והמשיך לנצל את דקות המשחק שניתנו לו בשל פציעתו של טי ג'יי ליף ויחד עם שאר השחקנים בצהוב, הצליחו אלה לעצור את הגארדים של הירושלמים ולהשאיר את מכבי בתמונת המשחק.

למעשה, מה שהכריע היה דווקא הרבע הרביעי בו ירושלים מצטיינת. ריצת 0:11 של מכבי ברבע האחרון והמכריע היא שהפכה סופית את התוצאה והביאה את הניצחון המיוחל כשמכבי מנצחת את הרבע האחרון בתוצאה 17:28.

שוב ניצחון דרמטי בהיכל מנורה מבטחים כשהיא עם הגב אל הקיר אך עם המוני אוהדים ביציעים ושיא עונתי שקבעה - 22 כדורים חוזרים בהתקפה.

זה נגמר עם 85:94 לזכות המכבים מת"א שינסו לזכות פעם נוספת ברציפות בתואר הגביע וחוזרים למעמד הגמר בפעם הרביעית ברציפות. הירושלמים יצטרכו לחכות לשנה הבאה בכדי להעפיל לגמר 18 בתולדותיהם.