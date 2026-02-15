יו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) שיגר הערב דרישה דחופה לראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ולמנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן: להשעות לאלתר את הרב צבי פרידמן, מנהיג 'הפלג' הקיצוני ולהפסיק את שכרו.

הדרישה מגיעה בעקבות המהומות האלימות בבני ברק, שכללו תקיפת שתי חיילות צה"ל, הפיכת ניידת משטרה ושריפת אופנוע שוטרים - ועל רקע החשיפה כי הרב פרידמן מועסק כרב שכונה בשכר ציבורי מטעם העירייה ובפיקוח משרד הפנים.

"מדינת ישראל לא תהיה כספומט של מי שפועל להחריב אותה מבפנים", כתב קרויזר. "לא יעלה על הדעת שהיד שחוסמת אמבולנסים ותוקפת לובשי מדים תהיה אותה יד שחותמת על תלוש שכר מקופת המדינה".

קרויזר הגדיר את המצב כ"ליקוי מאורות מוסרי וערכי", וטען כי לא ניתן לעבור לסדר היום כאשר דמות רוחנית ציבורית "מנצלת את מעמדה כדי להוביל אנרכיה ופגיעה בביטחון המדינה".

יו"ר הוועדה דרש לקבל עדכון תוך שבעה ימים על הצעדים שננקטו, והבהיר כי בכוונתו להפעיל את כל הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותו, כולל כינוס דחוף של הוועדה.