פעיל הימין מרדכי דוד ניסה היום (ראשון) לחסום את מכוניתו של מגיש רשת 13 אייל ברקוביץ' שהצליח להתחמק.

בתיעוד שפרסם דוד נראה ברקוביץ' מתקרב עם מכוניתו לדוד ופעילי ימין אחרים שניסו לחסום את דרכו - וכשהוא מבחין בהם, מאיץ לנתיב הנגדי, ונוסע מהמקום.

"ברקוביץ' כמעט נחסם. ברקוביץ' הפחדן ברח ולא חזר לבית שלו. ברקוביץ' הפחדן אמר באולפנים שאם ניפגש הוא ידפוק לי אגרוף, במציאות הוא ברח", כתב דוד.

המגיש הגיב בתוכניתו ואמר "הוא צריך ללכת לעשות ברכת הגומל, באמת. הוא היה אמור להידרס. הוא קפץ לי לכביש ואמר לי תעצור ואני המשכתי לנסוע".

הוא הוסיף איום "בפעם הבאה אם הוא קופץ לי לכביש, אני ממשיך לנסוע. הוא רוצה להידרס? שיידרס".