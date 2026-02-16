נשארים על המפה. אחרי חודשים של הערכות וניחושים, קמפיין ארצי שקרא להצביע לו ומעל ל-2 מיליון אנשים שעשו זאת, הלילה (בין ראשון לשני) עלה דני אבדיה לפרקט באינטואיט דום בלוס אנג'לס, למשחק האולסטאר של עונת 2025/26.

הישראלי של פורטלנד בלייזרס נבחר לקבוצת השחקנים הבינלאומיים וחולק את חדר ההלבשה והפרקט עם שחקני הכדורסל הטובים בעולם, במה שהיה להיסטוריה ישראלית בליגה הטובה בעולם כשאבדיה הוא השחקן הישראלי הראשון אי פעם שלוקח חלק באירוע היוקרתי והנוצץ ביותר בעולם.

בטרם החל המשחק, הוצג דגל ישראל על הפרקט וכן במסכי הענק באולם בלוס אנג'לס ולעיניי העולם כולו.

לא רק זאת, אלא שאבדיה עלה בחמישייה של קבוצת העולם במשחק האולסטאר הראשון של הלילה, לצד שחקני על כמו ויקטור וומבניאמה, יוקיץ', מארי ודונצ'יץ', ובזמן שהמאמן הסרבי, דארקו ראיאקוביץ' מאמן הטורונטו ראפטורס, החליף את מרבית ההרכב הפותח, אבדיה נותר היחיד מבין כולם למשך דקות ארוכות שלא ירד מהפרקט.

כשעל השעון נותרו 9:04 לסיום המשחק, קלע אבדיה נקודות ראשונות כשצלף שלשה ובהמשך הוסיף אסיסט לדונצ'יץ' במה שהעלה את קבוצת העולם ליתרון. היתרון גדל עם עוד שתי נקודות של אבדיה שהעלה את מאזנו האישי ל-5 נקודות, אך ברגע שירד לספסל הצליחה קבוצת הכוכבים של ארה"ב לצמק את ההפרש ולכפות הארכה.

על פי חוקי הפורמט החדש, הקבוצה הראשונה שקולעת 5 נקודות בהארכה היא המנצחת, וכך למרות שאבדיה חזר לתחילת ההארכה, דווקא ארה"ב היא שניצחה.

דני סיים את המשחק הראשון עם 5 נקודות, שני אסיסטים ואיבוד ב-8 דקות, כשאת קבוצת העולם הוביל כוכב סן אנטוניו, הצרפתי ויקטור וומבניאמה שסיים את המשחק הראשון עם 14 נקודות.

בהמשך הפסידו אבדיה ונבחרת העולם גם לנבחרת הפסים של ארה"ב, גם כן לאחר משחק צמוד שנגמר בתוצאה 45:48 לזכות נבחרת הפסים של ארה"ב כשמעל כולם היה זה קוואי לנארד שקלע 31 נקודות מ-48 במגרשו הביתי מול 17 של וומבניאמה שלא הספיק לבדו.

אבדיה סיים את המשחק השני ללא אף נקודה ובסך הכל בהופעתו הראשונה אי פעם של שחקן ישראלי באירוע הכוכבים הגדול בעולם - שיחק אבדיה 15 דקות, קלע 5 נקודות ומסר 4 אסיסטים לחבריו בקבוצת העולם.

בשיחה עם כתבים לאחר המשחק הודה אבדיה לאוהדים בישראל.

"אני יודע שהרבה צפו במשחק, אני אוהב אתכם ותודה על התמיכה", אמר אבדיה לכאן חדשות.

עוד קודם למשחק, החמיא השחקן הגדול והוותיק ביותר באירוע האולסטאר של ה-NBA, לברון ג'יימס לאבדיה פעם נוספת ואף הוסיף כי הוא מעוניין להגיע ולבקר בישראל לראשונה אי פעם.