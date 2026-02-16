מפיקת הטלוויזיה הבכירה דנה עדן הלכה לעולמה ביוון בגיל 52. היא נפטרה במלון בו השתכנה באתונה, שם מצטלמת בימים אלה העונה הרביעית של הסדרה "טהרן", המותחן זוכה הפרסים שמפיקה חברת "דנה ושולה" שבה הייתה שותפה עדן יחד עם שולה שפיגל.

"המומים וכואבים על לכתה בטרם עת של חברתנו ושותפתנו האהובה - דנה עדן", נמסר מחברת "דנה ושולה הפקות".

"דנה, יוצרת מחוננת ובעלת מוניטין בינלאומי, פעלה בתעשייה למעלה משלושים שנה, ובמשך שמונה-עשרה השנים האחרונות בחברת ההפקות 'דנה ושולה הפקות' זכתה בפרסים מרובים, כולל פרס האמי על הפקת הסדרה הבינלאומית 'טהרן'".

את דרכה החלה בחברת "דנה הפקות", שהוקמה על שמה בילדותה, ובהמשך ניהלה אותה. במהלך השנים הפיקה בין היתר את "חלומות נעורים", "שקשוקה", "מייקל", "המדובב", "יום האם" וסדרות נוספות.

מכאן תאגיד השידור נמסר: "כואבים את לכתה של חברתנו ושותפתנו לשורה ארוכה של הפקות, סדרות ותוכניות בתאגיד השידור הישראלי - דנה עדן. דנה נמנתה עם בכירי תעשיית הטלוויזיה בישראל והייתה דמות מרכזית ביצירתן והובלתן של הפקות מהבולטות והמשפיעות בתאגיד - בכאן 11, כאן חינוכית ובמכאן".