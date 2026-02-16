במחוז ירושלים נרשמת בשנה האחרונה תפנית ברורה במאבק בבנייה בערבית הבלתי חוקית, בדגש על איזורי מזרח העיר, מעבר לגדר ובהם כפר עקב.

במסגרת המדיניות החדשה של השר בן גביר ועם כניסתו של ניצב אבשלום פלד לפיקוד על מחוז ירושלים, מבוצעות הריסות מדי שבוע, לרבות בתקופת חודש הרמדאן, לצד סיוע מלא לרשויות האכיפה בהחרמת כלים המשמשים עברייני בנייה.

במשטרה מדגישים כי בשונה משנים קודמות, גם לאורך חודש הרמדאן יבוצעו הריסות במזרח ירושלים.

על-פי נתוני המשטרה, בשנתיים האחרונות הוצאו למעלה מ-700 צווי הריסה למבנים בשכונות במזרח ירושלים.

כמו כן, בוצע מבצע הריסות ממוקד בכפר עקב, שבמהלכו נהרסו שלושה מבנים וניתנו כ-20 התרעות. מאז כניסתו של מפקד מחוז ירושלים החדש לתפקיד, בוצעו בחודש האחרון בלבד 58 הריסות בכפר עקב, רובן מעבר לגדר, בגין התחלות בנייה ותוספות בלתי חוקיות. לדברי מפקד יחידת ההריסות במחוז ירושלים, "ביצענו הריסה שנמשכה שמונה שעות ואפילו אבן אחת לא נזרקה לעבר הכוחות".

לאחרונה, ברשות מקרקעי ישראל ציינו כי בהריסות מתחם אונר"א נדרש סיוע מיידי של משטרת ישראל, בין היתר בשל מקרי ונדליזם מצד נוער חרדי סיוע שניתן באופן מלא.

ברשות לאכיפה במקרקעין הדגישו כי הכלים החוקיים הקיימים אפשרו אכיפה אפקטיבית, ובשנת 2025 פונו עבירות בנייה בהיקף של כ-70 דונם, יותר מכפול לעומת שנת 2024, אז פונו כ-30 דונם.

השר בן גביר מסר בתגובה: "אנחנו עוסקים בדבר הכי חשוב שיש משילות בירושלים. שנים אמרו שבכפר עקב לא מטפלים, שאין אכיפה ושאין חוק. היום כולם רואים את המציאות משתנה בשטח. ירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל, והחוק חל בה בכל מקום בלי יוצאים מן הכלל".