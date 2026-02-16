אשר חיון, ששימש במשך מספר שנים כראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הלך הבוקר (שני) לעולמו מדום לב, כשהוא בן 58.

לפני מספר שנים, עם הידרדרות במצבו הבריאותי, נאלץ חיון להוריד הילוך ובהמשך לפרוש מתפקידו התובעני כראש הסגל.

חיון היה נחשב לאיש הבכיר בלשכה וגם הקרוב ביותר לבנימין נתניהו באותן שנים. בעברו שימש כיועץ בכיר לנתניהו בתפקידו כשר האוצר ולאחר מכן שימש ראש מטה שר הפנים וראש מטה שר השיכון.

בתפקיד ראש הסגל של נתניהו ליווה חיון את תכלול המענה הממשלתי עם פרוץ משבר הקורונה לטובת הצלת חייהם ופרנסתם של אזרחי ישראל.

הוא ליווה את נתניהו באירועים ביטחוניים ובראשם מבצע 'שומר החומות', ניטרול מנהרות חיזבאללה בצפון והקמת הקיר הביטחוני נגד מנהרות הטרור של חמאס בגבול עזה.

הוא היה לצד נתניהו גם באירועים מדיניים ובראשם הסכמי אברהם ובפעולות להשבת נעמה יששכר ושרידיו של זכריה באומל ז"ל ואת חזרתה לארץ של אזרחית ישראל שחצתה את הגבול לסוריה.