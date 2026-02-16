שגיא מוקי, אחד הספורטאים המעוטרים בתולדות הג’ודו הישראלי, הודיע היום על פרישה רשמית מהג’ודו התחרותי.

מוקי מסיים קריירה רבת הישגים בזירה הבינלאומית, שבמהלכה זכה במדליית זהב באליפות העולם בטוקיו בשנת 2019. בשנת 2022 הוסיף מדליית ארד באליפות העולם בטשקנט במסגרת התחרות הקבוצתית.

בנוסף זכה פעמיים במדליית זהב באליפויות אירופה, בשנים 2015 ו-2018, והוסיף מדליית ארד בשנת 2021.

בנוסף, רשם לזכותו זכיות ומדליות בתחרויות מסבב הגרנד סלאם והגרנד פרי, וייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בריו 2016 ובטוקיו 2020, שם נמנה עם נבחרת ישראל שזכתה במדליית הארד הקבוצתית ההיסטורית.

"ג'ודו בשבילי אף פעם לא היה רק ספורט", אמר מוקי במסיבת עיתונאים מיוחדת שקיים היום. "בכל בוקר קמתי עם מטרה אחת: להיות הכי טוב בעולם. לא כסף או ארד".

"לפני חודש, פתאום שוב הרגשתי את הדחף של לפני תחרות. אני עדיין אוהב להתחרות אבל אני כבר לא אותו אדם שהייתי. אני לא פורש כי אני לא יכול - אלא פורש כי אני לא מוכן להיות אלוף עולם. אם אני לא נותן הכל, לא אעלה על המזרן. החיים שלי השתנו, אני אבא ויש דברים שאני לא מוכן יותר לפספס. החלומות שלי לא נגמרו, אלא קיבלו כיוון חדש".

מוקי שיתף באומץ על הרגע שבו הבין שהגיע הזמן לקבל החלטה. "באחת התחרויות קלטתי שאני לא חושב על הקרב הבא, אלא על הבית. זו לא החלטה מתוך כאב, אלא החלטה שלמה. תודה למאמנים, לאיגוד, תודה לעם ישראל, הרגשתי תמיד שאני לא לבד".

יו"ר הוועד האולימפי בישראל יעל ארד אמרה: "אני מאחלת לך שהיום שאחרי שלך יהיה לא פחות מעניין ומרתק מכל הישגיך, תודה בשם כל הוועד האולימפי והספורט הישראלי".

אורן סמדג'ה, שאימן את מוקי מגיל 4, התרגש גם הוא מפרישתו: "קודם כל תודה להורים שלך שהפקדתם אותו בידיי. הוא היה ווינר כבר מההתחלה. אנחנו לא בוחרים ספורטאים רק לפי היכולת הפיזית שלהם, אלא מחפשים ווינריות. הוא הרשים אותי כבר מהאימון הראשון".

"בדרך להיות ספורטאי על אתה עובר דרך הגיהינום. שגיא ידע כמה אני רציתי להיות אלוף עולם, ולא הצלחתי וצעדתי איתו במסע הזה. הוא עשה היסטוריה, והפך לאלוף העולם הראשון בגברים. אתה מודל לחיקוי, גיבור ובטוח תצליח. אוהב אותך שגיא כמו בן שלי", אמר סמדג'ה ששכל את בנו עומר במלחמה בעזה".

אשתו של מוקי, נטלי סיכמה ואמרה: "תודה על הדרך המשותפת, על השיעור שזכיתי ללמוד ממך, על נחישות, אמונה, השראה והגשמת חלום. תודה על הזכות לראות אותך ממשיך להשפיע, להיות דמות משמעותית עבור דור העתיד, הילדים שיעזו לחלום בגדול".