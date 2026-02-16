יממה לאחר המהומות שהתרחשו ברחובות בני ברק על ידי צעירי 'הפלג הירושלמי' וקבוצות קיצוניות נוספות, פרסם נפתלי בנט הבוקר בחשבון ה-X שלו תוכנית בת חמישה שלבים לשילוב החברה החרדית בישראל ולגיוס חרדים לצה"ל.

התוכנית של בנט כוללת ביטול מוחלט של כל הקצבאות, הסובסידיות, ההנחות וההשתתפות ב"מחיר למשתכן" לכל מי שבוחר שלא לשרת ולא לעבוד - יהודים וערבים כאחד.

במקביל הוא קורא להעביר את כל הכספים הללו לציבור המשרת, תוך תיעדוף מיוחד למילואימניקים פעילים במסגרת מה שהוא מכנה "חוק המשרתים".

בנט מציע ליצור מסלולים מיוחדים לשירות צבאי חרדי, כגון הקמת ישיבות חרדיות לאורך גבול ירדן ומצרים שבהן התלמידים ילמדו 8 שעות, ישמרו 8 שעות וישנו 8 שעות. לדבריו, כך ניתן יהיה לשחרר רבבות מילואימניקים הביתה ולאפשר לחרדים לשמור על צביונם.

בנוסף, בנט קורא להפסיק לחלוטין את המימון לבתי ספר שלא מלמדים מתמטיקה ואנגלית ושמחנכים נגד מדינת ישראל וצה"ל. במקום זאת, הוא מציע להקים עוד ועוד בתי ספר "ממלכתי-חרדי" ברמה גבוהה, בהם ילמדו תורה לצד שאר המקצועות.

התוכנית מסתיימת בקריאה לאכיפת החוק בכל מקום במדינה, תוך "אפס סובלנות לאלימות" - גם בנגב וגם בבני ברק, כלשונו.