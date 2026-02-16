בצה"ל מעריכים כי שם הקוד ליציאה למתקפת 7 באוקטובר היה רצף אימוג'ים שנשלח על ידי הזרוע הצבאית של חמאס לפעיליה. המסקנה עלתה מניתוח טלפונים של מחבלי הנוח'בה שנתפסו ביום המתקפה.

על פי גורמים צבאיים, בטלפונים אותר שימוש באותם אימוג'ים שנעשה בהם שימוש גם בשני מקרים קודמים, בספטמבר 2022 ובאפריל 2023, אז ניסה הארגון להוציא לפועל מתקפה רחבה שלא מומשה.

שעות לפני הפשיטה על יישובי עוטף עזה הופץ בוואטסאפ סימן מוסכם לפעילים. בדיעבד התברר כי מדובר היה באות הכניסה למסגדים ולהיערכות לקראת המתקפה.

לפי המקורות, עם קבלת האות הגיעו המחבלים למסגדים או לנקודות איסוף, שם קיבלו תדרוך קצר.

חלקם פנו למערכים תת-קרקעיים והצטיידו בציוד צבאי, ואחרים הגיעו למחסנים, לבשו מדים ואפודים והצטיידו בנשק ובאמצעי לחימה.

בצה"ל מציינים כי בפעמים הקודמות שבהן זוהה אותו רצף אימוג'ים לא הצליח הארגון להוציא את תוכניתו אל הפועל, בין היתר בשל חילוקי דעות פנימיים.

בצבא הודו כי לא היו מזהים מבעוד מועד ניסיון לפלישה רחבה ולמימוש תוכנית "חומת יריחו".