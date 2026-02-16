שלוש תיירות ישראליות קשישות גורשו בסוף השבוע האחרון ממוזיאון ריינה סופיה במדריד, לאחר שענדו סממנים יהודיים ובהם דגל ישראל ושרשרת מגן דוד. על כך דיווח הבוקר (שני) אתר החדשות הספרדי "Ok diario".

על פי הדיווח, שלוש התיירות ספגו צעקות מצד מבקרים אחרים במוזיאון, שכינו אותן "מטורפות רצחניות" ו"רוצחות".

במקום להגן על הנשים, פקיד במוזיאון הורה לאחד המאבטחים החמושים לגרש אותן מהמקום. לטענת המאבטח, "חלק מהמבקרים מוטרדים מכך שהן יהודיות".

שלוש הנשים הן גמלאות, אחת מהן ממוצא הונגרי שהוריה סבלו מרדיפות הנאצים. לא ננקטה כל פעולה נגד המבקרים שהתעמתו איתן וצעקו עליהן גידופים.

בתקשורת המקומית דווח כי צוות המוזיאון היה שותף להטרדה. בסרטון שתועד במקום ניתן לראות את קצין הביטחון, החמוש באקדח, מתעקש שהנשים יעזבו את המוזיאון.

אישה ספרדייה שליוותה את שלוש הקשישות היהודיות, המתניידות במוגבלות בשל גילן, נזפה בו בנימוס על כך שהוא מגרש אותן במקום את המתעמתים.

תגובת המאבטח הייתה שהן נאלצות לעזוב מכיוון ש"חלק מהציבור מוטרד מהידיעה שהן יהודיות".

המלווה, תושבת מדריד שאינה יהודייה, הזכירה למאבטח שהצגת סמלים דתיים או דגלים אינה בלתי חוקית, ולכן מדובר ב"ניצול לרעה של סמכות בבניין ממשלתי רשמי של משרד התרבות".

"ברגע שהגענו והם ראו שאנחנו יהודים, היינו נתונים לעוינות בוטה מצד צוות המוזיאון. זה היה שערורייתי, בלתי נסבל", סיפרה המלווה. לדבריה, היא שוקלת להגיש תלונה רשמית ואף לפנות ליעוץ משפטי.