מיכל גוטליב פרידור, מנחת טלוויזיה לשעבר ואחת ממגישות תוכנית האירוח הנשית "שישי חי" בערוץ 2 בשנות ה-90, הלכה לעולמה בגיל 56.

גוטליב החלה את דרכה בעולם הבידור בתחום הדיבוב, והשתתפה בדיבוב תוכניות הילדים "החברים של ארצ'י", "קפטן אן" ו"דביבוני היער הירוק". בהמשך הצטרפה לעולם ההנחיה והייתה חלק מצוות המגישות של "שישי חי".

בשנת 1995 הצטרפה לצוות התוכנית בשידורי קשת בערוץ 2, רצועת בידור ששודרה בימי שישי והובלה על ידי מרב מיכאלי. לצד מיכאלי הגישו תחילה נועה ירון ואורלי ברבי, ובהמשך החליפו אותן גוטליב והדוגמנית אלונה פרידמן.

בשנים שלאחר מכן פנתה גוטליב פרידור לתחום החינוך ושימשה כמנהלת בית הספר "נוף ים" בהרצליה.

אחותה, שיר גוטליב, מחברות "צעירי תל אביב", ספדה לה וכתבה, "אחותי הגדולה. אחותי האהובה כל כך כל כך היית גיבורה אמיתית לאורך כל הדרך. נוחי על משכבך בשלום ובקרי אותי בחלומות. אני אוהבת אותך⁩".