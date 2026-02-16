הסערה סביב דבריה של הקומיקאית והשחקנית יעל פוליאקוב מסרבת לשכוך. גם לאחר שניסתה להבהיר את כוונתה, איש יחסי הציבור רני רהב תקף אותה היום (שני) בחריפות.

בפוסט שפרסם, רהב לא חסך במילים קשות: "אבא שלך, פולי, גיבור תרבות של ישראל, מתהפך בקברו עם הפה המטונף שלך. אין לך גבול, והגיע הזמן שהחברים שלך יסתמו לך את הפה".

הוא אף קרא לנשים בישראל ולארגוני הנשים להפגין מול ביתה של השחקנית: "הגיע הזמן שכל הנשים בישראל יצאו נגדך. איפה ארגוני הנשים? איפה? כולם, אבל כולם, צריכים לעמוד מול הבית שלך ופשוט לא לזוז עד שתבקשי סליחה. ואז אולי, מישהו אולי יסלח לך".

עוד הוסיף, "עדיף לך שתשטפי את הפה עם אקונומיקה. פשוט תשתקי. זה כבר באמת לא אנושי. והכי לא אנושי שהחברים שלך מגנים עליך. מי שמגן עליך אשם בדיוק כמוך. את לא יותר גרועה מבני ברק. תתביישי לך".

פוליאקוב עוררה סערה לפני כשבועיים, לאחר שבמהלך שיחה התבטאה בחריפות כלפי נשים מלאות, בין היתר כשהגדירה אותן כ"פרות שמנצלות את השומן של עצמן" ואמרה, "אני אגמור את השמנות".

השבוע, בפתח הפרק החדש של הפודקאסט שלה עם אסי עזר, "אסי ויעל", ביקשה פוליאקוב להבהיר כי הביקורת שלה לא כוונה למשקל עצמו, אלא למה שהגדירה כ"ניצול של העירום" בשם דימוי גוף חיובי ופמיניזם.

לדבריה, "אני בזמן האחרון ראיתי כל הזמן נשים רק מתפשטות, מתלבשות, מתפשטות, מתלבשות. הדבר הזה שאני מדברת עליו, זה העניין של הניצול של העירום".

עוד אמרה, "אני אומרת, תפסיקו למסור את המסר הנוראי הזה והרדוד הזה, שאהבה עצמית זה בעירום, ואישה חזקה זה דרך עירום. 'עצמה נשית' הן קוראות לזה. אישה שאוהבת את עצמה זו אישה שלא חייבת פידבק, והיא לא צריכה מחיאות כפיים, והיא לא צריכה אהבה, היא פשוט אוהבת את עצמה, כי אהבה עצמית זה פנימה".