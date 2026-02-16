נערכים לאולימפיאדה. בעוד כשנה וחצי תצא לדרך אולימפיאדת לוס אנג'לס שבארה"ב ובישראל כבר נערכים לכך.

היום (שני) הודיע שר התרבות והספורט מיקי זוהר, על תוספת תקציבית שתסייע באופן משמעותי לאיגודי הספורט לקראת המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.

השר זוהר נפגש עם נציגי איגודי הספורט והודיע על תוספות משמעותיות לבתים הלאומיים ולאבטחת המשלחות, מה שיסייע לאיגודים בצמצום הוצאותיהם השוטפות שישולמו על ידי המשרד בסכום של 10 מיליון ש"ח בשנה.

מדובר בתוספת שחוסכת לאיגודים סכומים גבוהים הרבה יותר משום שהוצאות האבטחה שלהם היו יקרות מאוד לאור המצב הביטחוני וייעול המנגנון המקצועי לרכישת כרטיסי טיסה הנלווים לנבחרות.

לא רק זאת, אלא שעלות הבתים הלאומיים עליה משלמים האיגודים תקציבים גבוהים מאוד, תצומצם משמעותית לאור תמיכה נוספת של משרד הספורט גם בנושא זה ובכך למעשה יתאפשר לאיגודי הספורט השונים והמגוונים למקצע ולהשקיע את הכספים שנחסכו בשיפור הספורטאים עצמם במטרה להביא לכבוד ולגאווה ישראלית באירוע הספורט הגדול והיוקרתי ביותר בעולם בעוד כשנה וחצי בארה"ב.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אמר על ההחלטה: "אנחנו ממשיכים בהגדלת התקציבים לעולם הספורט תוך שימת דגש על המטרות החשובות כמו המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בלוס אנג'לס 2028. אני גאה בעובדה שתחת כהונתי תקציבי הספורט שברו שיאים חסרי תקדים, וביחד איתם הגיעו, ועוד יגיעו, הישגים רבים נוספים לגאוות מדינת ישראל".

מנכ"לית איגוד ההתעמלות שרית שנער, ברכה על החלטת השר זוהר כשאמרה: "זו בשורה אמיתית לאיגודי הספורט. אנחנו רוצים להודות לשר ששמע את המצוקות שלנו ופתר אותן בדרך מהירה. משרד הספורט תמיד היה ותמיד יהיה לנו שותף אמיתי ומי שנותן לכולנו רוח גבית להמשיך ולהביא הישגים".

גם מנכ"ל איגוד האתלטיקה חי כהן ברך על ההחלטה: "האתלטיקה הישראלית צמאה לפעילות ההישגית במכון. לאחרונה התחלנו מחנות ואימונים משותפים במכון ואנו מרגישים שזהו game changer עבורינו לייצור הצלחות בינלאומיות, אנו מודים לשר ולמשרד על הבשורה והרוח הגבית לספורט ההישגי".

מנכ"לית איגוד הסיוף אירנה טל, אמרה: “אנו מבקשים להודות לשר הספורט על הפעילות המשמעותית והבשורה שהוא מביא לענפים של הבתים הלאומיים. לאורך הדרך תמיד היה לנו עם מי לדבר, זכינו להקשבה אמיתית ולשיתוף פעולה, ויש תחושת הבנה מלאה לצרכים של השטח. אנו מעריכים את המחויבות ואת העשייה למען חיזוק ופיתוח הספורט והקהילות סביבו".