הלוחמת בכנס ללא קרדיט

בכנסת נערך היום כנס הצדעה ללוחמות צה"ל על תרומתן במלחמת חרבות ברזל, ביוזמת חברי הכנסת חילי טרופר ושרון ניר.

במהלך הכנס נשאה דברים סמל מ', פראמדיקית דתייה, ששיתפה בקשיים שחוותה בשירות המשותף, אך הדגישה כי ניתן לשמור על אורח חיים דתי גם במסגרת קרבית.

לדבריה, "הרבה קשיים בלהיות אישה דתייה, בין אם זה בפלוגה או בנמ"ר, אבל על הערכים שלי אף פעם לא התפשרתי".

היא הוסיפה, "מעולם לא התפשרתי על שמירת נגיעה, מעולם לא התפשרתי על כיסוי ראש, הדלקת נרות שבת, שינה בהפרדה - גם בתוך הנמ"ר, יש תמיד פתרונות".

בסיום ביקשה להעביר מסר: "שאף אחד ושאף בחורה שלומדת באולפנה לא תחשוב אחרת, הצבא מאפשר לנו לשמור על סביבה דתית. לא לתת לדעות חשוכות להוריד אף אחת פה - הצבא מאפשר ומאפשר מאוד".