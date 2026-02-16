עמרי רונן, אחד מפעילי מחאות השמאל הבולטים וממובילי תנועת "אחים לנשק", מצטרף למפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן.

רונן נולד בכפר עזה ועבר בצעירותו לכוכב יאיר-צור יגאל. סבתו, נירה רונן, נרצחה בביתה בכפר עזה יחד עם המטפלת שלה במתקפת 7 באוקטובר.

ב-7 באוקטובר יצא רונן להילחם עם צוותו בניר עוז, ובהמשך שירת יותר מ-350 ימי מילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל.

רונן הוא בוגר לימודי משפטים, והתמחה בפרקליטות המדינה במחלקה הכלכלית העוסקת בשחיתות שלטונית.

במהלך המחאות נגד הרפורמה המשפטית הודיע רונן כי במידה והחקיקה תאושר בשלוש קריאות, ישהה את התנדבות המילואים שלו.

רונן מסר: "אחרי שלוש שנים של מלחמה על מדינת ישראל - בשדה הקרב, בהפגנות ברחובות, בבתי המשפט מול נבחרי ציבור ששכחו עבור מי הם אמורים לעבוד, בבניה ושיקום של העוטף, אני מאמין שהקרב הגדול והחשוב הבא הוא בבניית הנהגה ציבורית שתהיה טובה לישראל. אני מתרגש לעמוד כאן היום ולהודיע על הצטרפותי למפלגת הדמוקרטים".

הוא הוסיף כי "הבחירות עכשיו הן הגורליות ביותר למדינת ישראל. כמו שלקחתי אחריות בשלוש השנים האחרונות אני עושה זאת גם עכשיו. אני לא יכול לשבת מהצד ולקוות שיהיה טוב. המדינה שלנו צריכה אותנו שנילחם עליה. זה הסיפור הישראלי, הסיפור של המפעל הציוני - אנשים שקמים ובונים מדינה במו ידיהם, שלוקחים אחריות על גורלם".