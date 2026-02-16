יונה פינקלשטיין, סבתה של סרן עדן נימרי ז"ל, מפקדת צוות ברוכב שמים, שנפלה ב־7 באוקטובר במלחמת חרבות ברזל תוך לחימה בנחל עוז והצלת רבים, השתתפה בכנס הצדעה ללוחמות צה"ל בכנסת וביקשה להעביר מסר של חיזוק והתגייסות למען המדינה והעם.

במהלך דבריה אמרה, "כסבתא של עדן נמרי הגעתי לכנס הזה, שיש לו פה מסר, שיכול לשנות עמדות ולגרום להרבה משכבות העם שחושבים ככה או אחרת להסתכל ולתרום יותר להתגייס ולראות בזה, ייעוד ושמירה למדינת ישראל והעם ישראל".

פינקלשטיין שיתפה בזיכרונות מנכדתה וסיפרה, "עדן שלי הייתה מדהימה ומאוד ערכית, היא מאוד העריכה ואמרה תודה, תמיד חיבקה אותי. גם כשהייתה בטירונות הקשה והמפרכת שאין דוגמתה, הייתה מוצאת זמן להרים אליי טלפון ולספר לי מה שלומה".

לדבריה, כבר בגיל צעיר בלטה עדן בערכיה ובקשר הקרוב ביניהן.

בהתייחסה לשירותה הצבאי אמרה, "עדן הייתה מפקדת צוות רוכב שמיים, כבר בשעה שש וחצי, משהו כזה. התייצבה ונלחמה במחבלים עד הכדור האחרון במאבק קשה עד ששלפו לה את הנשק מהיד".

פינקלשטיין תיארה את רגעי הדאגה ביום הלחימה, "אני כמובן הבנתי מה שקורה באותו יום ארור, שבעה באוקטובר, כבר התחלתי לחשוש עליה, וכבר עקבתי אחר שידורי הטלוויזיה והחדשות. ידעתי שהיא שם ומאוד מאוד חששתי לחייה".

עוד הוסיפה כי רק לאחר מספר ימים נודע למשפחה דבר נפילתה, "היא נפלה ורק אחרי כמה ימים, מתגלה לנו מה קרה ועל האסון הגדול שנפל עלינו. איבדתי נכדה שהייתה הנשמה שלי ובכל נימי נפשי".

בסיום דבריה ביקשה לפנות לציבור ואמרה, "אני רק מבקשת שכל תושבי מדינת ישראל, כל עם ישראל, יעריך שהיא הקריב את חייה למען עם ומדינת ישראל"