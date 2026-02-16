לוחם המילואים אלקנא פדרמן, קב"ט מסיבת הנובה, חשף היום (שני) כי זומן לחקירת מצ"ח בעקבות נטרול מחבל במהלך מבצע צבאי לפני כשמונה חודשים.

פדרמן, שמשרת בשירות מילואים במשך שנים רבות, אמר כי הוא לא מוכן לשתוק יותר לאחר שהרגיש כי המדינה פוגעת בלוחמים שמסכנים את חייהם.

בפוסט שפרסם, הסביר פדרמן כי את האירוע המדובר, שבו נטרל מחבל, אישרו בזמן אמת מפקדים בכירים בגזרה, בהם מח"ט ומג"ד. אך שמונה חודשים לאחר מכן, זומן לחקירה כאילו היה עבריין.

פדרמן המשיך והסביר כי לאחר שנפצע בקרב 7 באוקטובר וחזר ללחימה בתוך זמן קצר, הוא מרגיש את תחושת חוסר הביטחון שהתחילה לכרסם בלוחמים הישראלים - תחושת חוסר הגיבוי מצד המדינה.

"אני לא מוכן לשתוק יותר. מה המסר שמועבר ללוחם הבא שיצא לקרב? שהוא צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מציל חיים?", תהה פדרמן.

לסיום, הוא ציין כי למרות הכל, הוא לא מתכוון להפסיק את שירותו הצבאי ויתייצב לשירות מילואים נוסף בחודש הבא.