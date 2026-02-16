בראיון שהעניק לרשת "פוקס ניוז" טוען יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, כי לפחות 36 אלף מפגינים נהרגו במהלך היומיים הראשונים של המהומות האחרונות באיראן, על ידי כוחות הביטחון של המשטר בטהרן.

בראיון קרא פהלווי למדינות העולם "להתערבות הומניטרית" באיראן, ואף פנה ישירות לנשיא ארה"ב טראמפ שאמר לפני מספר ימים כי "שינוי המשטר באיראן הוא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות".

פהלווי מנה מספר צעדים שיכול טראמפ לבצע על מנת להחליש את משטר האייתולות. בין היתר נטרול משמרות המהפכה האסלאמיים, דיכוי "מכליות רפאים" המובילות בסתר נפט הנמצא תחת סנקציות ומספקות הכנסות למשטר בטהרן, גירוש דיפלומטים או העמדתם לדין על התנהגות פלילית, הקפאת נכסים של אוליגרכים, תמיכה במפגינים עם גישה לאינטרנט, ודרישה לשחרור ללא תנאי של כל האסירים הפוליטיים באיראן.

לטענת פהלווי "אלה צעדים ספציפיים שהעולם יכול לנקוט כדי להפעיל לחץ רב יותר על המשטר, אך זה גם יראה תמיכה רבה יותר בעם האיראני. צעדים כאלו יזרזו את התהליך של להיפטר מהמשטר הזה. לבסוף, לאיראנים תהיה הזדמנות לדבר בשם עצמם".

הוא הוסיף גם כי מלבד 36 אלף ההרוגים, לפחות 40 אלף מפגינים נעצרו על ידי המשטר ועוד 330 אלף נפצעו. "מספר האנשים שנעלמו טרם ידוע לחלוטין", אמר פהלווי.