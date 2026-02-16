לקראת הדיון שיתקיים מחר (שלישי) בבית המשפט העליון בעתירות בעניין מתווה התפילות בכותל המערבי, הגישו הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, הודעה לבית המשפט הכוללת פסק הלכה מפורט.

בהודעה, שהוגשה באמצעות עו"ד דורון טאובמן, קובעים הרבנים הראשיים כי לרחבת הכותל יש מעמד של בית כנסת, וחלים עליה כללי הלכה המחייבים הפרדה בין גברים לנשים.

הרבנות מציינת כי הרחבה הדרומית ("עזרת ישראל") מהווה חלופה עבור קבוצות המעוניינות להתפלל שלא על פי המסורת האורתודוקסית.

עוד טוענת הרבנות כי סוגיית סדרי התפילה בכותל היא עניין הלכתי-דתי שאינו בסמכות בית המשפט. "לא ניתן להכריע בכלים משפטיים בנושאים ששורשם באמונה ובהלכה," נכתב בהודעה.

מהרבנות הראשית נמסר: "הכותל המערבי הוא שריד בית מקדשנו, הוא אינו נכס פרטי ואינו זירה להפגנות. אנו מצפים מבית המשפט לכבד את מסורת ישראל בת אלפי השנים."

הדיון בעתירות צפוי להתקיים מחר בשעה 9:00.