בית המשפט במחוז קופל שבמדינת קרנטקה בהודו גזר היום (שני) עונש מוות על שלושה גברים שהורשעו באונס תיירת ישראלית וברצח של תייר נוסף.

האירוע המחריד התרחש בלילה שבין ה-6 ל-7 במרץ בשנה שעברה. קבוצה של חמישה מטיילים - תיירת ישראלית בת 27, בעלת בית הארחה הודית ושלושה גברים נוספים הגיעה לגדת תעלה ליד אגם סנאפור כדי לצפות בכוכבים ולנגן בגיטרה. שלושת המורשעים הגיעו למקום באופנוע, דרשו כסף באיומים, ומשסורבו החלו במסע של אלימות.

התוקפים השליכו את שלושת הגברים לתעלה. שניים מהם ניצלו ואחד מהם טבע למוות. במקביל הם היכו את הנשים מכות קשות ופגעו בהן בברוטליות.

השופט שדן בתיק קבע כי מדובר במקרה חריג בחומרתו המצדיק את הוצאתם להורג של המורשעים. גזר הדין כפוף כעת לאישור סופי של בית המשפט הגבוה בקרנטקה, אך במערכת המשפט ההודית מציינים כי הלחץ הציבורי והחומרה של המעשים יביאו ככל הנראה לאישור העונש.