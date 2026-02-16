תקרית חמורה התרחשה אתמול (ראשון) במרכז הארץ, כאשר שני מטוסים קלים חלפו זה על פני זה במרחק קצר מהמותר.

המקרה, שהסתיים ללא נפגעים, הוביל לפתיחת חקירה במשרד התחבורה, ברשות לחקירה בטיחותית של ענף התעופה, כדי לבדוק את נסיבות האירוע ולברר מי אחראי לכך.

הסיבה להתקרבות המסוכנת בין המטוסים עדיין אינה ברורה, אך גורם תעופה ישראלי ציין בשיחה עם חדשות 12 כי הפרדת הגובה בין המטוסים הייתה אמורה להיות לפחות 400 רגל. "מדובר בחריגה מההפרדה המינימלית, וצריך להבין מה כל אחד מהטייסים עשה באירוע הזה", הוא אמר.

בשל קרבתם הרבה של המטוסים, יש צורך לחקור גם את פעולתם של הטייסים וגם את מעורבות הבקר. הגורם הוסיף כי ישנם "הרבה סימני שאלה" בנוגע למה שקרה במהלך התקרית.

בנוסף, יש לבדוק אם מד הגובה של המטוסים כויל בצורה נכונה. "האירוע הסתיים בשלום, אך מבחינה פוטנציאלית, מדובר במקרה חריג שיכול היה להסתיים בהתנגשות", סיכם הגורם.