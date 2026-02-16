שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, נאם הערב (שני) בפני ראשי הארגונים היהודיים בארה"ב במהלך כינוס ועידת הנשיאים והתייחס לאיום האיראני. הוא הדגיש כי ארה"ב וישראל מתואמות באופן מוחלט בנושא זה ובנושאים אחרים.

האקבי ציין כי מאז 1979 הממשל האיראני לא חדל מלהכריז על כוונתו להשמיד את ארה"ב, ובנוסף גם את ישראל, שמאיימת על תוכניותיו. "הסכנה היא לא רק של ארה"ב וישראל, אלא של כל העולם", אמר. הוא גם הוסיף כי "האם אפשר להתעלם מהאיום האיראני שמתרקם במשך כל כך הרבה שנים?"

בהתייחסות למו"מ שמתנהל עם איראן, אמר האקבי כי הוא לא יודע אם הסבב הקרוב שיתקיים בג'נבה יצליח, אך הדגיש כי אם תהליך זה ייכשל, ארה"ב לא תוכל להימנע מלנקוט בצעדים נוספים. "אם המו"מ לא יצליח, ארה"ב תצטרך לטפל באיומים האלה בדרך אחרת".

בנוגע למצב בעזה, התייחס האקבי למעבר לשלב השני בהסכם הפסקת האש, וציין כי "כמו שלא אפשרו לנאצים להמשיך לפעול אחרי מלחמת העולם השנייה, כך גם חמאס לא יכול להמשיך לפעול אחרי אירועי ה-7 באוקטובר".

לסיום, שגריר ארה"ב ציין את אהבתו הגדולה לישראל, ואמר: "ישראל היא המקום היחיד שבו הרגשתי בבית, למרות שלא נולדתי בה".