שישה הרוגים בכבישי ישראל ביממה אחת. שתי נשים נהרגו הערב (שני) בתוך כעשר דקות בשתי תאונות קטלניות.

רוכבת אופנוע בת 26 נהרגה מפגיעת מכונית בכביש 5, בין מחלף מורשה למחלף הכפר הירוק. חובש מד"א זיד גאבר, סיפר: "רוכבת האופנוע שכבה במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשה, לאחר שנפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

דקות ספורות לאחר מכן, בתאונה אחרת, נפצעה באורח אנוש אישה בת 75 מפגיעת מכונית במעבר חצייה בשדרות מנחם בגין ביהוד מונוסון. בבית החולים שיבא נקבע מותה. הפרמדיק דביר אלוני והחובש יוסף חיים בן שושן, סיפרו: "האישה שכבה לצד הדרך כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קריטי ואנחנו נלחמים על חייה".

בתאונה קטלנית נוספת בצהריים, נהרג רוכב אופנוע כבן 30 שנפגע מכונית בכביש 25, סמוך לצומת הדודאים שבנגב. הפרמדיק בוריס מנטו והחובש הבכיר יניר מזרחי סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד, רוכב אופנוע שנפגע מרכב. ראינו את הרוכב במרחק רב מהאופנוע, הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

מנתוני עמותת "אור ירוק" עולה כי 13 רוכבי אופנועים וקטנועים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת 2026, רוכב אחד פחות בהשוואה למספר הרוכבים שנהרגו בתקופה המקבילה בשנת 2025 שהייתה שנת שיא במותם של רוכבי האופנועים והקטנועים. בסך הכל 58 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, הרוג אחד פחות בהשוואה למספר ההרוגים בתאריך המקביל בשנה שעברה, שהייתה הקטלנית ביותר מזה כ-20 שנים.

מנכ"ל "אור ירוק" עו"ד יניב יעקב מסר כי "הרוכבים משלמים את מחיר ההפקרה של המדינה. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא לוקחים אחריות לכישלון הגדול ביותר ב-20 השנים האחרונות. מספרים לנו סיפורים על תוכנית חירום ותוספות תקציב, אך עד כה לא השתנה דבר ושנת 2026 ממשיכה להיות קטלנית ומדממת בדיוק כמו השנה הקודמת. משחקי מילים ופתרונות קסם לא יעבדו כאן, והגיע הזמן שלציבור בישראל תהיה תוכנית לאומית רב-שנתית שתמנע את מותם המיותר של רוכבי הדו-גלגלי בישראל".