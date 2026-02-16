המאבק הציבורי נגד השימוש הפוליטי בשם "המילואימניקים" עולה שלב, ומקבל גיבוי מאיריס ברנשטיין, רעיית אביו של סא"ל יהונתן צור הי"ד, מפקד סיירת הנח"ל שנפל בקרבות הגבורה של 7 באוקטובר.

ברנשטיין פרסמה פנייה לשר לשעבר יועז הנדל, בדרישה שיחדל להשתמש בשם משרתי המילואים לצרכיו הפוליטיים.

"שלום עליך יועז," פתחה ברנשטיין את מכתבה, "אשמח להביא לתשומת ליבך וליבו של הציבור הרחב הישראלי שאנו נשות המגויסים, ואימהותיהן, וכן לוחמים רבים בכל גזרות המלחמה, מוחים על עזות המצח והמחטף שאתה מעז לעשות בשמם של המילואימניקים".

היא תהתה "מי שמך אדון הנדל לקחת אליך את הזכויות הרבות מנשוא של אנשי המילואים, ילדיהם, נשותיהם, הוריהם והם עצמם גיבורי ישראל כבר שנתיים ימים?".

בפנייתה הכואבת, המשיכה ברנשטיין והטיחה בהנדל: "מי שמך לקחת את כל הדם שהקיזו הם ומשפחותיהם, מי בגוף, מי בנפש, ומי בימים ארוכים מנשוא של מלחמה. מי שמך לקחת את שמם ואת טוהר מעשיהם ולקרוא למפלגה הפוליטית בשמם, כאילו אתה נושא הדגל היחיד כאילו גם זכויותיהם מיוחסות לך. מי שמך אדון הנדל היהיר".

את דבריה חתמה בדרישה חד-משמעית: "זו גניבת דעת, זו הונאת דברים, זו חוצפה שלא תיאמן. אנחנו דורשים ממך להסיר את השם שבחרת לך ולמצוא שם אחר".

מוקדם יותר, קבע בית המשפט העליון כי יקבל את בקשת רשות הערעור שהגישה תנועת "המילואימניקים דור הניצחון" , וכי הרכב שופטים ידון בהקדם בבקשה לאסור על הנדל ומפלגתו להשתמש בשם "המילואימניקים".

בעתירה נטען כי ניכוס צה"ל ושירות המילואים למפלגה פוליטית נוגד את תקנת הציבור ומהווה תעמולת בחירות אסורה.

גלעד אך, יו"ר תנועת "המילואימניקים - דור הניצחון", מסר בעקבות החלטת בית המשפט העליון ודבריה של ברנשטיין: "שירות המילואים הוא קודש הקודשים של החברה הישראלית, במיוחד אחרי אירועי 7 באוקטובר. המילואימניקים הם לא מותג פוליטי ולא נכס של אף פוליטיקאי. השם הזה שייך לכולנו, מימין ומשמאל, ואסור לאפשר לאף מפלגה לצבוע את המדים שלנו בצבע פוליטי".