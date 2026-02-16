פרקליט המדינה עמית איסמן החליט שהפרקליטות בראשותו לא תטפל בהעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, כך דיווח הכתב אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, בפרקליטות מחוז דרום פעל צוות גדול של פרקליטים שהכין במשך כשנתיים וחצי את התשתית המשפטית והחקירתית להעמדה לדין של המחבלים, כשהעניין יתאפשר מבחינה מדינית.

בשבוע שעבר הודיע פרקליט המדינה איסמן כי החליט שהטיפול בנושא יועבר לפרקליט הצבאית. ההודעה כאאנ תסכול וכעס גדול בקרב צוות הפרקליטים שהשקיע בנושא שעות רבות וכתב עשרות חוות דעת.

פרקליט מחוז דרום ארז פדן ניסה להפוך את החלטת איסמן, ללא הצלחה. הוא טען כי "מדובר בבריחה מאחריות בתיק המשפטי הכי חשוב ומשמעותי מאז קום המדינה".

מהפרקליטות נמסר בתגובה: "הטענה על מתח כביכול בין פרקליט המחוז לפרקליט המדינה היא מופרכת ושקרית. איננו מתייחסים לתוכנם של דיונים פנימיים. באופן כללי נאמר שההחלטות בפרקליטות מתקבלות לאחר שמיעת עמדותיהם של כלל הגורמים הרלוונטיים".