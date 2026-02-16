בזמן שעיניי העולם כולו היו נשואות אל עבר משחק הכדורסל היוקרתי ביותר בעולם, אירוע האולסטאר של ליגת ה-NBA, יש מי שבחרו כהרגלם לראות את הרע ולחפש את המפריד, זאת למרות שיתוף פעולה פורה על הפרקט באולם שבלוס אנג'לס בין דני אבדיה הישראלי לאלפרן שנגון הטורקי.

ואולי זה בגלל אותו שיתוף פעולה.

מדובר כמובן בפעילים אנטישמיים ופרו ערבים שהתייחסות אחת של כוכב הכדורסל הגדול בעולם כיום, לברון ג'יימס, עוררה את זעמם והוציאה אותם מדעתם.

היה זה לאחר שקינג ג'יימס נשאל על ידי כתב ישראלי של ערוץ 14, מה הוא חושב על אבדיה ועל הקהל הישראלי וג'יימס שנשאל כך כמעט באופן שבועי על ידי שלל כתבים מכל העולם, ענה תשובה לקונית בה אמר כי הוא מקווה מתישהו לבוא ולבקר בישראל.

תגובתו זו של לברון גרמה לסערה אנטישמית גדולה בעולם ובעיקר ברשת החברתית, כאשר אנטישמיים רבים יצאו מרבצם והחלו לתקוף את הכוכב הגדול אותו העריצו עד לא מזמן.

ראשון לתקוף היה מדהי חסן לו ישנם 1.9 מיליון עוקבים. בחשבונו הפרטי ברשת X כתב חסן: "איזו חרפה לברון ג'יימס". תגובתו זו של חסן הידוע כאנטי ישראלי, גרמה לעוד אנטישמיים לצאת ולתקוף את הכוכב הגדול, כאשר ג'ייסון הינקל האנטישמי הידוע לשמצה כינה את לברון: "ציוני על מלא" ופעיל השמאל הקיצוני, מארק למונט היל, הוסיף: " אני פשוט המום".

ברחבי הרשת החל הכינוי האנטישמי "leJew" לתפוס תאוצה והפך לוויראלי וחלק מהגולשים בחרו לתקוף את לברון על כך שבעבר לא חשש להביע את דעתו על עוולות חברתיות וכיום תומך לטענתם בכאלה.

היו מי שהגדילו לעשות והצביעו על הסיבה האנטישמית הוותיקה מכולן - הכסף. "הבחורים האלה מקבלים כסף ואומרים להם פשוט 'תשתקו ותכדררו' - והם עושים את זה בגאווה. זה מעורר בחילה".

"למה האמריקאים אובססיביים לגבי נסיעה לישראל? בגלל הפער העצום בין הדרך שבה אנשים רגילים רואים את ישראל לבין הדרך שבה אנשים עם כסף רואים אותה", נכתב בתגובה אנטישמית אחרת.