רק אתמול צלחה מכבי ת"א אתגר גדול כשגברה על סגניתה הפועל ירושלים במעמד חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, במטרה להגן על התואר זו זכתה אשתקד וכל זאת לראשונה מזה 20 שנה באולמה הביתי וללא שלושה משחקניה הבולטים.

ניצחונה אמש של מכבי על הפועל ירושלים במעמד חצי גמר גביע המדינה בכדורסל האריך את רצף הניצחונות שלה לשישה כאלה בכל המסגרות, כאלה שמשאירים את החלום שלה על זכיה בכל התארים האפשריים בחיים.

אך רגע אחרי אותו ניצחון הירואי, התבשרה מכבי הערב (שני) כי אחד מאותם השחקנים הפצועים שנעדר אמש, טי-ג'יי ליף לא ישוב לשחק עוד העונה.

ליף בן ה-28 נפצע רק לאחרונה והיום נותח בכתפו ויחל מעתה תהליך שיקום.

לליף שסיפק העונה ממוצעים של 9.1 נקודות ו-4.7 ריבאונדים למשחק במסגרת היורוליג, לצד 9.4 נקודות ו-5.1 ריבאונדים לערב בליגת העל, ישנו חוזה לעונה נוספת במכבי והוא ישוב לשחק במדיה רק בעונה הבאה.

מי שכבר תפס את מקומו בהצלחה לא מעטה הוא גור לביא שימשיך לעשות זאת כעת.

"היה תענוג לשחק מול האוהדים האלה בזמן המוגבל שיצא לי לחוות השנה", כתב ליף בחשבון האינסטגרם שלו. "אחזור חזק יותר מאי פעם ומוכן לחלוטין לקראת העונה הבאה! אוהב את כולכם ותודה על התמיכה! יאללה מכבי!"