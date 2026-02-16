בית"ר ירושלים כבר אירחה שורדי שבי וגיבורי מלחמת 'התקומה' כשזו מלווה אותם כבר מתחילת מתקפת השבעה באוקטובר ועד היום.

הערב (שני) אירחה בית"ר את לא אחר מאשר שורד השבי, אלקנה בוחבוט כשערכה לכבודו טקס מרגש במיוחד, רגע לפני משחקה החשוב באצטדיונה הביתי, אצטדיון טדי במסגרת ליגת העל שבכדורגל מול מכבי ת"א.

"בית"ר ירושלים עבורי היא חלק מהזהות שלי, היא חלק מהלב שלי", אמר בוחבוט הנרגש בטקס שנערך לכבודו והוסיף: "עברתי בחיים שלי רגעים שהעמידו אותי במבחן אמיתי, ברגעים האלה אתה חוזר לשורשים שלך, לערכים, לאמונה, ולעיר שלך. תודה לכם שהזמנתם אותי להיות כאן ולשתף את הסיפור שלי. שנתיים בתוך חושך מוחלט, ואי ודאות שאראה עוד פעם אור יום. ידעתי בפנים שיגיע הרגע, ואלבש את חולצת המנורה יחד עם הבן שלי.

היום החלום הזה מתגשם בזכות בורא עולם, חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, חללי מערכות ישראל, נרצחי הנובה, המשפחות השכולות וכמובן בזכותכם עם ישראל", אמר אלקנה.