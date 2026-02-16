קטאר שוקלת לשלם את הסכום הגבוה ביותר לשיקום רצועת עזה במסגרת המאמץ שהוקם על ידי "מועצת השלום" של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כך פורסם הערב בכאן חדשות.

במועצת השלום, שצפויה להיות אחראית על מימון שיקום הרצועה, כל מדינה חברה במועצה אמורה לתרום כמיליארד דולר לפרויקט הכולל, שיכלול לא רק את שיקום הרצועה אלא גם מימון כוח שלום שיפעל באזור.

קטאר כבר משלמת סכומים גבוהים עבור דלק הנכנס לעזה דרך מצרים, והמדינה שואפת להגדיל את השפעתה במזרח התיכון על ידי תרומה עיקרית לשיקום הרצועה. לפי התפיסה הקטרית, "בעל המאה הוא בעל הדעה", ומכאן הרצון שלה להיות התורמת המרכזית בפרויקט ככל הנראה במטרה לשמר את שלטון חמאס.

במקביל, בישראל מזהים בעיות בשיתוף פעולה עם חמאס. הארגון מסרב להעביר את סמכויותיו לוועדת טכנוקרטים שתהיה אחראית על ניהול הרצועה עם תחילת השיקום.

חמאס העביר למדינות ערביות מסר שהוא מעוניין לקדם מודל של שליטה דומה לזה של חיזבאללה בלבנון, כלומר שמירה על שליטתו כגוף פוליטי ברצועה, עם התפרקות רק מחלק מהנשק.

ישראל, מנגד, הודיעה לאמריקנים כי היא מתנגדת לכך באופן נחרץ ואסור לשלב את חמאס בניהול הרצועה.